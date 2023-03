OnePlus 11 Special Edition si mostra con un look… Spaziale

Il presidente di OnePlus, Li Jie, ha condiviso su Weibo un’immagine del nuovo OnePlus 11 Special Edition. Si tratta della prima volta che vediamo il dispositivo, il quale si presta ad essere una scelta davvero premium.

Secondo il post, infatti, lo smartphone utilizzerà materiali di qualità mai vista prima, che uniti a un assemblaggio allo stato dell’arte renderanno ogni telefono davvero unico.

Dalle immagini si può vedere che OnePlus 11 Special Edition avrà un design spaziale, letteralmente. In effetti, alcuni rumor suggeriscono l’utilizzo di un pannello posteriore costruito con un materiale speciale che lo renderà freddo al tocco.

C’è anche la possibilità, non confermata, che il telefono utilizzi tecnologie per il cambiamento dinamico di colore della scocca. Sarà vero? Difficile dirlo in questo momento: tocca attendere che OnePlus condivida altri dettagli.