Oppo Enco Free 2i arrivano in Italia: cancellazione del rumore a meno di 100€

OPPO ha annuncia la disponibilità sul mercato italiano dei nuovi auricolari wireless Enco Free 2i, in grado di combinare un suono potente e pulito con la cancellazione dei rumori esterni per conversazioni sempre chiave.

I nuovi auricolari Enco Free 2i di Oppo sono simili agli Enco Free 2 in termini di design, ma con specifiche migliorate tra cui la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB. L’autonomia è fissata a 30 ore con una singola carica insieme alla custodia di ricarica e si ricaricano in meno di 1 ora e mezza.

Assicurata la certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua mentre la connessione è Bluetooth 5.2 Gli auricolari supportano i controlli touch, incluso quello in cui è possibile toccare due volte per fare stoppare o attivare la musica.

Uscita e prezzo

Gli auricolari Oppo Enco Free 2i sono disponibili da oggi in Italia su Oppo Store nella colorazione White e al prezzo di 99,99€. Presto saranno anche disponibili su Amazon.