OPPO Reno9, 9 Pro e 9 Plus: ecco i rendering dei nuovi smartphone

Oppo annuncerà la serie di telefoni Reno9 in Cina nelle prossime settimane (forse entro la fine di novembre) tanto che, negli ultimi tempi, non sono mancate voci e indiscrezioni riguardanti i nuovi dispositivi.

Oggi il celebre leaker Evan Blass ha pubblicato una serie di informazioni che fanno maggiore chiarezza. I rendering sono molto simili fra loro, tuttavia possiamo individuare alcune differenze.

Secondo quanto riportato da Blass, sembra che anche il Reno9 base sarà dotato di un display curvo. Ciò che potrebbe non avere, secondo i rendering, è la NPU imaging MariSilicon di Oppo: si nota infatti che la dicitura posta solitamente all’interno dell’isola della fotocamera è assente in uno dei telefoni. Inoltre, il modello Reno9 Pro Plus presenta un’isola della fotocamera più grande, non a filo con il resto del corpo del telefono e una fotocamera aggiuntiva.

Questo rendering combacia perfettamente con le foto di Reno9 che sono apparse in rete il mese scorso.

Altre specifiche includono: un display OLED da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e risoluzione di 1080p; un lettore di impronte digitali sotto il display; una fotocamera principale da 64 Megapixel e una selfie cam Sony IMX709 da 32 Megapixel sulla parte frontale. Reno9 sarà alimentato dal chipset Snapdragon 778G con 12 GB di Ram e integrerà una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Reno9 Pro Plus, invece, sarà alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 8000 mentre il sensore della fotocamera principale sarà il Sony IMX 766 da 50 Megapixel.