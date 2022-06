Perché i gadget personalizzati in ufficio aumentano lo spirito d’appartenenza ad un gruppo

Non c’è alcun dubbio come sia cambiato – in accezione positiva – l’orientamento delle imprese nei confronti dei propri dipendenti, sulla scorta di quanto avviene, ormai da svariato tempo, nella Silicon Valley americana, dove le aziende hanno posto delle politiche del personale volte ad un miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti. Ed i bilanci non ne hanno risentito in alcun modo. Anzi, sono cresciuti in misura talvolta esponenziale.

I famosi criteri ESG, ormai, sono una parte di rilevante importanza all’interno di qualsiasi azienda, considerato che un personale dipendente maggiormente gratificato è la conditio sine qua non per ottenere anche migliori risultati aziendali. Un utile veicolo per ottenere successo anche dal punto di vista economico: quando i dipendenti sono messi nelle migliori condizioni per poter lavorare, infatti, i risultati positivi ne sono, nella maggior parte dei casi, la logica conseguenza.

Perché i gadgets rendono più partecipe il lavoratore nel progetto aziendale

L’immagine positiva di un’azienda passa non solo dalla comunicazione esterna, quella, tanto per intenderci, che riguarda il raggiungimento di obiettivi economici o commerciali in grado di garantire ricavi all’impresa. Ma passa, in primis, dal benessere del personale dipendente, da quanto loro stessi si sentano coinvolti in prima persona nel progetto aziendale e protagonisti del successo della medesima.

Uno strumento propedeutico ad ottenere quanto sopra descritto, è costituito senza alcun dubbio dai gadget personalizzati per ufficio. Svariati studi, infatti, hanno mostrato come questi strumenti, diventati ormai imprescindibili per un vasto numero di imprese, riescano a creare un rapporto maggiormente empatico tra impresa e lavoratore, che non di rado si sente appartenente ad una “grande famiglia”.

E quando il lavoratore percepisce questa sensazione si reca in ufficio con spirito maggiormente propositivo, pronto ad affrontare una giornata lavorativa, talvolta tutt’altro che “leggera”, col giusto spirito, pienamente coinvolto nella filosofia aziendale e desideroso di poter offrire il proprio contributo per la “causa comune”. I gadget personalizzati aziendali, quindi, svolgono questa primaria funzione, come hanno dimostrato svariati studi di Employer Branding, che prende in considerazione tutte le strategie utili a migliorare la reputazione interna o esterna di un’azienda.

Abbiamo scritto, non casualmente, reputazione “interna” o “esterna”, perché, non di rado, le due cose vanno di pari passo. Dipendenti maggiormente soddisfatti, infatti, parleranno egregiamente del proprio datore di lavoro anche all’esterno, creando un flusso di notizie anche al di fuori del perimetro aziendale sul clima positivo e coinvolgente che vige nel proprio luogo di lavoro. Feedback che contribuiscono in modo determinante a costruire un’immagine vincente dell’azienda.

Gadget personalizzati aziendali: un veicolo da sfruttare sia per gli stakeholders interni che esterni

I gadget personalizzati sono uno degli strumenti utili a creare un forte legame tra azienda e lavoratore, che possono durare anche per un tempo illimitato. Basti pensare, ad esempio, ai mille oggetti che si utilizzano durante l’orario d’ufficio, che possono essere brandizzati anche a costi decisamente contenuti e, nel caso in cui l’attività prevedesse la presenza del pubblico, sono una potente arma di marketing nei confronti anche degli stakeholders esterni (clienti, fornitori, etc…)

Utilizzare, quotidianamente, dei gadget aziendali per l’ufficio aumenta il grado di coinvolgimento del dipendente, in molti casi anche in modo del tutto inconsapevole. Il brand resta impresso nella mente e, in particolar modo nel medio-lungo periodo, non fa altro che “fidelizzare” il dipendente, renderlo più partecipe della filosofia e dei progetti dell’azienda. I gadget aziendali, inoltre, possono essere sfruttati anche per gratificare i propri dipendenti.

In qualche occasione particolare, come ad esempio la classica cena di Natale o il festeggiamento di qualche ricorrenza aziendale, effettuare dei cadeaux personalizzati ai propri dipendenti risulta, in alcuni casi, estremamente efficace per consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore dipendente.