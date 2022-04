Pixy, il piccolo drone di Snapchat per le fotografie automatiche

Snap, la compagnia dietro al celebre social Snapchat, ha rilasciato un prodotto a dir poco singolare. Si tratta di Pixy, un piccolo drone in grado di scattare fotografie da ogni angolo.

Snap è conosciuta principalmente per il proprio social media, ma ci tiene a definirsi una “camera company”. Ed è proprio in questa ottica che ha lanciato Pixy, un drone fotografico pensato per essere estremamente accessibile. Non servirà nemmeno un controller per pilotarlo: è sufficiente selezionare uno fra le sei configurazioni di volo disponibili e farlo partire dalla propria mano.

Semplicemente girando una rotella e schiacciando un bottone, il drone sarà pronto per volare attorno all’utente, scattare fotografie con risoluzione di 12 MP e riprendere video a 2.7k. Possiederà una memoria da 16 GB, e i file saranno condivisi direttamente con l’applicazione di Snapchat dove potranno essere modificati e condivisi.

La batteria durerà abbastanza per permettere a Pixy di compiere fra 5 e 8 voli, di circa 20 secondi ciascuno. Inoltre ci sono delle limitazioni: dato il peso davvero esiguo (101 grammi) non è adatto ad essere utilizzato in condizioni di vento, sopra l’acqua, o attorno a superfici riflettenti che potrebbero confondere il sistema di volo.

Non si tratta certo di un drone professionale, ma questo era l’obiettivo di Snap: produrre un simpatico giocattolo, in grado però di mostrare agli utenti tutte le potenzialità della tecnologia. Il costo di Pixy è relativamente esiguo: circa 220€, mentre le batterie costeranno 20€. Sarà disponibile in America e in Francia in numero limitato: la compagnia non esclude, però, che in futuro potrebbero uscire altri modelli.