Anche PornHub, uno dei più celebri portali al mondo di materiale porno, ha deciso di aiutare il nostro Paese, il più colpito dopo la Cina dall’epidemia di Coronavirus.

PornHub ha infatti deciso di aprire la sua piattaforma Premium a pagamento a tutti gli utenti italiani per tutto il mese di marzo. Sulla homepage del sito compare la scritta, accompagnata dal tricolore italico, “Forza Italia, We Love You“.

E ancora: “Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza.

Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito”.

Dunque, senza dimenticarvi lo smart working, qualche sbirciatina gratis alle pellicole delle più famose pornostar del mondo potrà scapparci, senza alcuno esborso economico.