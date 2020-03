Pulire e sterilizzare lo smartphone: i dispositivi per eliminare germi e batteri

Pulire, disinfettare o sanificare il proprio cellulare, smartphone o tablet è sempre una buon idea.

Dopo tutto, questi dispositivi sono i nostri compagni di tutte le giornate, li tocchiamo centinaia di volte al giorno, li portiamo con noi ovunque dalla mattina alla sera. Quando non li usiamo, giacciono spesso su tavoli e scrivanie, in balia di germi e batteri.

Ovvio, e non poteva essere così, che l’epidemia di Coronavirus risvegliasse l’interesse per questi apparecchi. Medici e addetti ai lavori ci dicono di lavare le mani tante volte al giorno, come consiglio, basilare. Quindi che dire dell’oggetto che tocchiamo più volte rispetto a tutto il resto nell’arco delle ventiquattro ore?

Una società olandese, la PhoneSoap, produce e vende uno speciale apparecchio che uccide i germi utilizzando la luce UV. Il dispositivo è spesso sold-out. Nonostante il procedimento di sterilizzazione non sia mai stato testato nel caso del Covid-19, il produttore assicura che sia stato testato (con successo) sul virus dell’H1N1, che sarebbe paragonabile al Coronavirus.

Su Amazon – oltre al gettonatissimo PhoneSoap – si trovano numerosi dispositivi pulitori e sterilizzatori, tutti basati sul principio dell’UV. Bastano cinque o sei minuti per sanificare il proprio smartphone, ma anche altri oggetti di uso comune come forbici, auricolari, spazzolini da denti, anelli e reggiseni. Qui, di seguito una piccola rassegna dei prodotti al momento disponibili sul più famoso store online del mondo.

PhoneSoap 3: lo sterilizzatore

Secondo il suo produttore, uccide il 99,99% dei batteri, grazie ai raggi UV. Il design è brevettato. PhoneSoap 3 si adatta a tutti i telefoni, inclusi i telefoni più grandi come iPhone 8 Plus. Ha due porte di ricarica sul retro del dispositivo, una Usb e l’altra Usb Type-C così da ricaricare e disinfettare contemporaneamente il proprio smartphone.

Disinfetta e profuma

Sterilizzatore dotato di porta Usb e cavetto in dotazione, adatto a smartphone con display fino a 7 pollici, od oggetti simili di tale ingombro. Consente di aggiungere – come fosse un diffusore- quache goccia della vostra profumazione preferita.

Aromaterapia e pulizia

Facile da usare: basta alloggiare lo smartphone all’interno della custodia, chiudere il coperchio e fare clic sul pulsante. L’UV si avvia automaticamente per 6 minuti. Funziona anche come un diffusore per aromaterapia. Adatto per i telefoni, ma anche per piccoli gadget come gli attrezzi da barbiere, Nail Tool, piccoli articoli sanitari, lingerie, auricolari Bluetooth, orologi, giocattoli e così via.

Pulisce, sanifica e..intanto …ricarica

Oltre ai telefoni cellulari, disinfetta piccoli oggetti come orologi, auricolari, chiavi, anelli, orecchini e occhiali. Negli 8 minuti del processo di sterilizzazione il telefono viene anche ricaricato.

Germi e batteri via in 5 minuti

Uno sterilizzatore in grado di eliminare germi e batteri dal nostro smartphone. Il processo di sanificazione dura 5 minuti. Il produttore consiglia anche di applicare qualche goccia di olio essenziale per conferire rendere un profumo gradevole al vostro dispositivo.