Realme 7 e Realme 7 Pro arrivano il 7 Ottobre in Italia

La divisione italiana di Realme ha confermato il lancio nel nostro paese di Realme 7 e 7 Pro. La conferma ufficiale arriva direttamente da Madhav Sheth, CEO di Realme per l’Europa:

La serie realme 7 incarna lo spirito di realme. È infatti un tuffo nel progresso. La serie 7 di realme si basa su prestazioni, design e qualità – esattamente quello che i nostri 45 milioni di utenti globali si aspettano da noi. Come azienda di smartphone in più rapida crescita al mondo, siamo entusiasti di lanciare la serie realme 7 in Europa.