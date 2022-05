Realme GT Neo 3 Naruto Edition: solo per i veri fan

Come il Realme GT Neo 2 ha avuto la sua edizione per i fan di Dragon Ball Z, il GT Neo 3 ora ha la sua versione Naruto! Questo smartphone ha le stesse specifiche tecniche della versione base con schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici a 120 Hz, un SoC MediaTek Dimensity 8100 e 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Una scocca per i veri fan

Questa speciale versione, riprende l’abito di Naruto nella seconda serie del manga con un arancione brillante, con una parte superiore in nero opaco con una parte inferiore in grigio metallizzato. Il marchio ha incorporato motivi con un effetto 3D tra cui la famosa fascia di Naruto contrassegnata dal simbolo di Konoha (uno dei grandi villaggi ninja dove è nato). Al centro in rosso troviamo lo stemma del clan Uzumaki e ai lati le fasce lucide che Naruto ha sul viso.

Tanti accessori a tema

A quanto pare il produttore ha pensato a tutto e ottimizzato l’interfaccia utente, inclusa l’animazione di ricarica con Naruto “usando il suo famigerato Rasengan e i cinque elementi fondamentali quando la batteria da 4500 mAh viene caricata”. Oltre a questo, il packaging viene rivisitato riprendendo i rulli ninja presenti nella serie. Gli acquirenti avranno degli sfondi HD, una shell Naruto con licenza e una batteria esterna Realme 3 Pro da 33 W con capacità di 10.000 mAh.

Per i fan è ovviamente una bella sorpresa, soprattutto perché tutto sembra ben realizzato e fedele al manga. Sfortunatamente per i fan italiani, questo Realme GT Neo 3 Naruto Edition non sarà disponibile da noi ufficialmente e bisognerà rivolgersi ai canali secondari come Ebay o altri store cinesi.