Realme GT2 Explorer Master, ecco la data dell’evento

Realme ha confermato l’arrivo del nuovo smartphone flagship: il Realme GT2 Explorer Master. La data ufficiale dell’evento sarà il 12 luglio, alle 8 del mattino italiane (ovvero alle 2 di pomeriggio in Cina).

In precedenza i telefoni della serie Master erano semplicemente versioni modificate di dispositivi della serie X, ma ora sono modelli unici. Quelli dell’anno scorso erano smartphone di fascia media, ma il GT2 Explorer Master sarà più potente. Impiegherà infatti il nuovo chipset di Qualcomm: lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Le altre specifiche non sono ancora state rivelate ufficialmente, e se ne parlerà sicuramente il 12. Ma per chi volesse anticipazioni, ci sono già dei leak che circolano. Il Realme GT2 Explorer Master, stando alle voci, arriverà in due versioni: una con 8/128 GB di RAM e memoria, mentre l’altra con 12/256 GB.

Lo schermo sarà un Super AMOLED di 6,7 pollici HDR10+ con refresh rate di 120 Hz, e lo smartphone avrà una batteria di 5.000 mAh con ricarica veloce da 100W. Riguardo al comparto fotografico, ci sarà una tripla lente posteriore, con due sensori da 50 MP.

Non è stato ancora annunciato alcun prezzo ma, viste le specifiche, è probabile che sarà piuttosto consistente. Per scoprire di più bisognerà seguire l’evento di settimana prossima.