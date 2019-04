Redmi: in arrivo il nuovo flagship con selfie cam a scomparsa

Si parla da tempo di un nuovo flagship con marchio Redmi e, finalmente, oggi l’azienda cinese ha confermato che lo smatphone sta arrivando.

Nei giorni scorsi parecchi leaks avevano sottolineato com questo dispositivo sarebbe stato dotato di una fotocamera selfie a scomparsa. Bene, un video ufficiale del brand cinese ha ora confermato le voci.

Redmi ha pubblicato un breve teaser su Weibo, in cui si fa anche riferimento a una partnership con l’ultimo film Avengers: Endgame.

Non è dunque da escludere che possa essere commercializzata anche una versione speciale dedicata al film da poco uscito nelle sale di tutto il mondo.



Nel post si legge un chiaro rierimento al nuovo dispositivo di Redmi: si legge infatti “che il nuovo film d’azione ha già debuttato, mentre ora è in arrivo un’altra stella“, sottointendendo sia il flagship di Redmi. Il video non rivela alcuna specifica tecnica, ma lo smartphone dovrebbe essere mosso dal processore Snapdragon 855 di Qualcomm e avere la stessa fotocamera da 48 Megapixel del Redmi Note 7 Pro.

Altre indiscrezioni suggeriscono la presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre lo schermo dovrebbe essere da 6,39 con risoluzione Full HD+.