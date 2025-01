“Riscopri il potere della fotografia”: vivo X200 Pro ufficiale

Nuovo anno nuovo smartphone per vivo, che porta in Italia vivo X200 Pro. Ennesimo esemplare frutto della collaborazione con ZEISS, il dispositivo vuole porsi come punto di riferimento nel settore dei camera phone, con un sistema fotografico e prestazioni che mirano a superare le aspettative.

Le caratteristiche di vivo X200 Pro

Secondo Yong Dao, General Manager di vivo Italia, il vivo X200 Pro è stato progettato per anticipare le esigenze degli utenti, con potenza e versatilità. Dotato di una fotocamera principale da 50 Mpixel sviluppata in collaborazione con Sony e ZEISS, il dispositivo promette di catturare dettagli incredibili anche in condizioni difficili. Il teleobiettivo ZEISS APO da 200 Mpixel introduce nuove possibilità creative, per scatti di alta qualità a distanza, come tramonti, cieli stellati e ritratti emozionanti. La modalità Super Paesaggio consente di catturare scenari naturali in modo unico e di integrare funzionalità come Panorama e Esposizione Lunga. Per i video, vivo ha integrato capacità 4K HDR con registrazione a 120 fps e Dolby Vision.

Sul piano delle prestazioni, vivo X200 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400 e dal chip di imaging V3+, che migliorano l’efficienza energetica del 30%. La batteria da 6.000 mAh supporta una ricarica rapida FlashCharge da 90W e una ricarica wireless da 30W.



Il display AMOLED, con luminosità fino a 4.500 nits e certificazione ZEISS Master Color, offre una nitidezza senza pari, mentre le nuove funzionalità AI migliorano la produttività con strumenti come la trascrizione intelligente.

Disponibilità e prezzo

vivo X200 Pro sarà disponibile in Italia dal 21 gennaio 2025 al prezzo di 1.299 euro, con un caricatore FlashCharge da 90W in omaggio per i primi acquirenti.