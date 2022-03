Samsung conferma l’evento dedicato alla linea Galaxy A

Samsung non intende sottovalutare la fascia bassa e media del mercato, anche se la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Ecco perché l’azienda ha annunciato l’evento “Awesome Galaxy A Event” che sarà dedicato alla serie Galaxy A. L’appuntamento è il prossimo 17 marzo 2022 in streaming sul canale YouTube della coreana.

Come Apple, anche Samsung organizzerà questo evento interamente online per mostrare la propria digitalizzazione e l’evoluzione tecnologica. Un occasione per svelare al mondo i nuovi modelli destinati alla fascia media compresi tra 200 e 400€.

Tra i protagonisti certi ci saranno Galaxy A73 e A53. Secondo i rumors, entrambi avranno connettività 5G, mentre il modello A73 monterà chip Snapdragon 750G e display da 6,7 ​​pollici, il Galaxy A53 avrà il chip Exynos 1200 per unire l’esperienza virtuale alla vita reale con display da 6,5 pollici.

Altre indiscrezioni confermano poi la presenza anche del Galaxy A33 e Galaxy A23.

Per partecipare all’evento, potete andare sul canale YouTube ufficiale di Samsung a questo indirizzo.