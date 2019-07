Il trimestre che si è appena chiuso non sarà ricordato come un periodo particolarmente facile per Samsung. L’azienda sudcoreana subirà infatti un calo significativo nei suoi profitti nel periodo aprile-giugno, pari al 56 per cento.

La società ha pubblicato oggi la guidance preliminare sugli utili che segna il terzo trimestre consecutivo con un calo degli utili.



Samsung si attende profitti per 6,5 miliardi di KRW (5,56 miliardi di dollari) rispetto ai 14,87 miliardi di KRW (13,3 miliardi di dollari) di un anno fa.

Si stima che i ricavi diminuiranno del 4% passando da 58.48 trilioni di KWR ($ 49,92 miliardi) a 46 trilioni di KRW ($ 47,89 miliardi).



Il colpevole principale di questo risultato negativo è facilmente individuabile: si tratta del mercato dei semiconduttori che risulta stagnante. Inoltre sia le memorie DRAM sia le NAND hanno visto drastiche riduzioni dei prezzi negli ultimi mesi, portando a un crollo dei guadagni.

Si tratta di un segmento su cui Samsung fa da sempre grande affidamento e che rappresenta circa i due terzi delle sue entrate.



Fra l’altro, la crisi americana di Huawei, uno dei principali clienti di Samsung, ha portato incertezze sul mercato e danneggiato il business della stessa Samsung.



Molto meglio, invece, il settore dei display Samsung, che dovrebbe registrare un utile di 6.510 miliardi di KRW ($ 5,56 miliardi).

I risultati finanziari completi e definitivi saranno annunciati e pubblicati entro la fine di luglio.