Sonos One: il miglior speaker di fascia media

Sonos One è il miglior altoparlante wireless della sua categoria con un prezzo inferiore ai 250€. Non solo è un ottimo diffusore multi-room ma è anche integrato con Alexa, Google Assistant e AirPlay 2 e migliore di qualsiasi dispositivo Echo senza schermo di Amazon.

Nonostante assomigli molto al vecchio diffusore Play 1, tranne per il fatto che le scelte di colore sono ora Very Black o Totally White, questo modello è stato quasi interamente riprogettato.

Ciò che si ottiene è qualcosa che, a prima vista, sembra suonare allo stesso modo di Play 1, ma con un processore quadcore e un array a sei microfoni che lo rende un assistente AI e un altoparlante wireless multi-room. La maggiore potenza di elaborazione significa anche che in futuro potrà essere aggiornata e adattata in modi molto più versatili: si tratta di una vera piattaforma completa.













Tante integrazioni

Sonos One suona alla grande per le dimensioni che occupa e si possono usare i comandi vocali per ottenere brani da Amazon Unlimited e Spotify. Tuttavia, puoi anche dire all’altoparlante di riprodurre audio attraverso gli altri altoparlanti Sonos anche se sono più vecchi e non compatibili con Alexa. Come con Play 1, è possibile associare due Sonos 1 in stereo o utilizzarli come altoparlanti anteriori e/o posteriori in un’impostazione con Sonos Playbase o Playbar.

Ad oggi sono supportati oltre 100 servizi di streaming di terze parti – principalmente musica, ma anche casa intelligente – con ulteriori implementazioni tramite un’API aperta e un programma di “partner privilegiati” su base continuativa.

Prezzo e acquisto

Sonos One può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di 229€.