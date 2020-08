Telegram: ecco come funzionano le video chiamate

Telegram ha annunciato l’arrivo della funzionalità di videochiamata su tutte le sue app desktop e mobili. La società ha diffuso l’annuncio proprio il giorno del suo settimo anniversario da quando è stata lanciata, nell’agosto 2013.

Come funziona la video chiamata su Telegram

Ma come funzioneranno le call video su Instagram? La funzione di videochiamata è attualmente disponibile in uno stato alfa su tutte le app. Come per le chiamate vocali, tutte le videochiamate effettuate con Telegram vengono crittografate end-to-end. L’app mostrerà quattro emoji sullo schermo di chi chiama e del destinatario della chiamata. Se entrambi gli interlocutori vedono le stesse quattro emoji, significa che la chiamata è crittografata.



La funzione di videochiamata utilizza la funzione picture-in-picture, così da ridurre al minimo l’impegno dello schermo e poter continuare a utilizzare tutte le altre funzioni dell’app, chat compresa. È possibile scegliere di passare da una videochiamata a una chiamata vocale in qualsiasi momento o scegliere di non accendere mai la fotocamera.

Telegram ha promesso che ulteriori funzionalità verranno aggiunte con il rilascio delle build future. Con molta probabilità la prossima funzionalità in arrivo dovrebbe essere quella delle videochiamate di gruppo.

Oltre alle call video, Telegram ha anche aggiunto nuove animazioni per le emoji più comuni e maggiormente utilizzate.