Telegram: in arrivo un massiccio aggiornamento ricco di novità

Telegram è da tempo l’alternativa principale a WhatsApp. Rispetto alla piattaforma di Facebook, gli aggiornamenti che riceve sono solitamente più grandi e decisivi. Questo è il caso di un recente pacchetto di miglioramenti in arrivo su Android e iOS, con nuove funzionalità nelle aree di principale interesse.

La prima novità ha visto protagonista l’aumento del limite di condivisione dei file da 1,5 GB a 2 GB. Inoltre, a partire da questo nuovo aggiornamento, Telegram consente agli utenti dell’app desktop di accedere ad un massimo di tre account diversi contemporaneamente che si rivela particolarmente utile in questi periodi di smartworking.

La funzione “Persone nelle vicinanze” consente invece di vedere altri utenti di Telegram vicino a noi. Questi possono semplicemente rendersi visibili nell’app e consentire ad altri di contattarci. A partire da questo aggiornamento, Telegram mostrerà in realtà quanto è lontana la persona che ti sta scrivendo, insieme ad un adesivo di saluto che dovrebbe facilitare l’avvio della chat.

L’app si sta anche aggiornando permettendoci di sostituire l’immagine del profilo statico con un video.

“Come per tutti i video che carichi, il nostro editor multimediale ti aiuterà a migliorare la qualità o a decorarli con adesivi animati. Man mano che il tuo umore cambia, puoi tornare rapidamente a una foto o un video del profilo precedente toccando “Imposta come principale” spiega Telegram.

E poiché potresti voler scattare una nuova foto o un video per il profilo, Telegram include anche miglioramenti per la fotocamera frontale. A partire da questa versione, l’applicazione offre un editing più avanzato, che consente di applicare un filtro soft skin su foto e video.

“Se ricevi troppi messaggi da quelli che non sono dei contatti, prova il nuovo passaggio nelle impostazioni Privacy e sicurezza per archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat da persone non presenti nei contatti. Puoi accedere a queste chat in qualsiasi momento dalla cartella Archivio e riportarle all’elenco della chat principale con un tocco”, spiega il team di Telegram.

E, ultimo ma non meno importante per assecondare le aziende a passare a Telegram e rimanere in contatto in questi tempi difficili, arrivano i gruppi con oltre 500 membri con vari grafici e statistiche.