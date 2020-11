VPN: una prova gratuita per navigare in rete in anonimato

Proteggere la nostra privacy durante la navigazione online non è semplice. Tuttavia, ad oggi possiamo riuscirci usando una VPN in prova gratuita, per poi decidere se fare un abbonamento oppure no.

VPN non è altro che l’acronimo di Virtual Private Network, che significa “rete privata virtuale”. Sono molti i provider ad offrire questo tipo di servizio e ognuno di essi garantisce una navigazione veloce e sicura, e talvolta anche numerose funzionalità aggiuntive.

Negli ultimi anni, sono tantissime le aziende e i professionisti che hanno deciso di richiedere una VPN free trial. Grazie a questa prova gratuita VPN si sono resi conto che avere una rete virtuale privata è una soluzione validissima. Ad usarla sono anche i privati, in particolare coloro che amano il gaming, lo shopping online e guardare in streaming lo sport, le serie tv e molto altro. A convincere questo pubblico così variegato sono le principali funzionalità di una VPN: essa consente di nascondere il proprio IP e di navigare in anonimato.

Perché usare una rete privata VPN?

Già durante l’uso di una VPN in prova gratuita ci si accorge di avere a disposizione un servizio altamente efficiente. Questo è dovuto al fatto che una rete virtuale privata basa il suo funzionamento su uno specifico software, che si occupa di criptare tutti i dati dell’utente durante la navigazione. Questo significa che le informazioni sensibili sono al sicuro e che l’internauta può navigare con tranquillità.

In sostanza, una VPN offre una maggiore sicurezza informatica e permette di proteggere la propria privacy in modo eccellente. Attualmente, il bisogno di certezze come queste è in costante crescita.

Eludere i geoblocchi con la VPN, virtual private network

È utile dire inoltre che, nascondendo l’indirizzo IP e la geolocalizzazione dell’utente, una Virtual Private Network riesce anche ad eludere i geoblocchi attivati su molti siti web. Pertanto, anche durante una VPN free trial, si potrà accedere a numerosi portali sui quali prima non era possibile navigare, in quanto appartenenti ad un Paese diverso da quello dell’utente.

Questo si traduce nell’opportunità di guardare nuovi contenuti in streaming e di poter eseguire tante altre attività online, senza particolari limitazioni. In tutto questo, però, non verrà a mancare la protezione della privacy e la garanzia di un’adeguata sicurezza informatica.

Usare una VPN è legale inquasi in tutti i Paesi del mondo, tranne in alcuni in cui vigono leggi differenti in termini di privacy (come ad esempio la Cina e l’Iraq). Perciò, dopo aver fruito di una VPN in prova gratuita (o di più di una), si potrà decidere di usare la rete anche in viaggio.

Prima della partenza, però, sarà opportuno assicurarsi che non vi siano particolari limitazioni nel Paese di destinazione. Se si potrà fruire senza problemi della rete, sarà possibile usarla persino per rendere sicura la navigazione tramite le connessioni Wi-Fi pubbliche.

In conclusione, possiamo dire che favorire di una VPN free trial è una buona soluzione per capire al più presto come navigare in anonimato, proteggendo al massimo la propria privacy. Dopo aver usato una VPN in prova gratuita, si potrà scegliere il servizio più adeguato alle proprie esigenze e fruire costantemente della propria meritata cybersecurity.