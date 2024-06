WeWater trasforma l’idratazione quotidiana

WEWATER, marchio del gruppo SBS specializzato nell’idratazione sostenibile e di design, ha presentato le sue ultime novità per l’estate. La nuova collezione comprende borracce termiche, tumbler da viaggio e una selezione di infusi 100% naturali.

Le borracce termiche WEWATER e i tumbler

Le borracce termiche WEWATER, realizzate in acciaio inossidabile, presentano un design minimalista con colori vivaci. Dotate di un filtro infusore, permettono di aromatizzare l’acqua e mantengono le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore. Queste caratteristiche le rendono adatte per l’uso quotidiano, sia al lavoro sia nel tempo libero. I tumbler da viaggio, disponibili in diverse colorazioni, sono progettati in acciaio inossidabile e dotati di un tappo ermetico e antigoccia. Questa caratteristica consente di trasportarli in ogni situazione. Sono adatti sia per bevande calde, che rimangono tali fino a 6 ore, sia per quelle fredde, che conservano la loro temperatura fino a 12 ore.

Con l’arrivo dell’estate, una corretta idratazione diventa essenziale. WEWATER ha introdotto quattro nuovi infusi a freddo, composti da una miscela di frutta e fiori. Questi infusi sono 100% naturali e prodotti in Italia, offrendo una varietà di sapori per soddisfare tutti i gusti. Sunset Bliss offre gusti esotici di mango e passion fruit. Coral Breeze combina l’aroma del limone con la dolcezza della fragola. Palm Dreams propone un mix di cocco e ananas, senza zuccheri aggiunti. Summer Vitamine presenta un gusto di pesca e papaya.