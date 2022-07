Whatsapp, finalmente si possono trasferire le chat tra Apple e Android

Fino ad’ora, trasferire le proprie chat di WhatsApp da dispositivi Android e Apple era impossibile. Questo significa la perdita totale di tutte le conversazioni passate in caso di cambio di telefono, a meno che non si fosse scelto di usare app di terze parti (che chiaramente non sono supportate ufficialmente). Fortunatamente, la situazione sta per migliorare.

WhatsApp sta mettendo a punto un servizio che permette di trasferire chat da Android a Apple e da Apple ad Android. Per ora, sul sito della piattaforma, è indicato soltanto il metodo di trasferimento da Android a Apple, ma sicuramente nel futuro sarà disponibile anche il secondo.

Ci sono una serie di limitazioni per il trasferimento. Per prima cosa Whatsapp deve essere aggiornato all’ultima versione su entrambi i dispositivi; il numero di telefono deve inoltre rimanere lo stesso. Infine, l’iPhone che “riceve” l’account deve essere completamente nuovo, o quantomeno resettato con le impostazioni di fabbrica. Importantissimo quindi eseguire l’operazione il prima possibile.

Il procedimento utilizza l’applicazione “Move to iOS”. Sarà possibile trasferire chat, informazioni dell’account, foto profilo, media e impostazioni salavate. Tutti questi dati rimarranno comunque salvati sul telefono Android, quindi se qualcosa dovesse andare storto non ci sarebbe nulla di perso.