WhatsApp per Android: arrivano le reazioni ai messaggi

Secondo WABetaInfo, WhatsApp ha iniziato a rilasciare la funzionalità di “reazioni ai messaggi” ad alcuni beta tester Android che hanno installata la versione 2.22.8.3 dell’app.

A gennaio, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lavorando per portare le reazioni ai messaggi simili a quelle viste da iMessage nella sua app. All’epoca, nella versione 22.2.72 di WhatsApp su iOS è stato aggiunto uno specifico pulsante. Ora, la funzione è disponibile per gli utenti Android. Naturalmente, è ancora un rilascio limitato e sarà disponibile per più utenti nei prossimi mesi.

Secondo il rapporto WABetaInfo, sono sei le reazioni disponibili: Mi piace, Amore, Risata, Sorpresa, Triste e Grazie.

Non è ancora chiaro se le reazioni ai messaggi siano disponibili per chat di gruppo, chat individuali o entrambe. In Telegram e Slack, si hanno in entrambe le chat. WhatsApp potrebbe seguire lo stesso percorso.

Il divario con Telegram

Negli ultimi mesi, abbiamo sentito regolarmente parlare di nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp. Alcuni critici ritengono che l’app di messaggistica di proprietà di Facebook sia molto indietro rispetto ai suoi concorrenti per quanto riguarda l’usabilità e l’aggiunta di nuove funzionalità. Ecco perché WhatsApp ha iniziato a sviluppare tante nuove funzionalità.

La coda di funzionalità che potrebbero arrivare su WhatsApp è abbastanza lunga. Tuttavia, l’introduzione di nuovi strumenti di disegno e una scorciatoia per i messaggi di ricerca per trovare messaggi specifici sono i più attesi.

Inoltre, un’utilissima funzionalità scovata nella coda di sviluppo è quella che permette di effettuare i sondaggi. Telegram ha consentito la creazione di sondaggi dal 2018 ed è un gap molto importante per WhatsApp non avere una funzionalità simile.

La funzione è stata individuata nell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS e potrebbe arrivare alla versione beta di Android nei prossimi mesi. Data la lunga coda di funzionalità in fase di sviluppo, la funzionalità per creare sondaggi potrebbe non apparire presto nelle versioni stabili. Inoltre, la fonte suggerisce che la creazione di sondaggi è possibile solo nei gruppi e sarà crittografata end-to-end.