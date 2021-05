Xiaomi è stata rimossa ufficialmente dalla lista nera commerciale Usa

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente rimosso Xiaomi dalla loro black list commerciale. Il tribunale distrettuale del distretto della Columbia ha emesso un’ordinanza che ha rimosso la designazione del gruppo cinese da “azienda militare cinese comunista“, così come inizialmente definita dal dipartimento della difesa Usa.

A tale proposito, Xiaomi ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, che riportiamo integralmente qui sotto:

“Xiaomi (la “Società”) è lieta di annunciare che in data 25 maggio 2021, alle ore 16:09 (Eastern Standard Time), il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha emesso un ordinamento definitivo per annullare la designazione della Società da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come “Communist Chinese Military Company” (CCMC). Annullando la designazione, il tribunale ha formalmente eliminato tutte le restrizioni sulla capacità delle persone statunitensi di acquistare o detenere titoli dell’azienda.