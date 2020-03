10 musei da visitare virtualmente nel weekend di quarantena

La tecnologia abbraccia l’arte e la cultura e allieta il weekend (e non solo) a casa con le visite virtuali dei musei più belli del mondo. Dalla Pinacoteca di Brera di Milano al Metropolitan Museum di New York, passando per i Musei Vaticani di Roma, il Museo Egizio di Torino e il Prado di Madrid, eccoli a portata di click. Seduti sul divano, connessi al Web, possiamo così vedere e rivedere le bellezze dell’arte e le collezioni online senza coda e con ingresso gratuito.

1 La Pinacoteca di Brera di Milano

A Milano, la Pinacoteca Brera consente di ammirare da vicino i capolavori della storia dell’arte mondiale che custodisce. Grazie a una campagna di digitalizzazione in altissima definizione offre un approccio agli originali che va oltre ciò che percepisce l’occhio umano.

2 La Galleria degli Uffizi di Firenze

Anche la Galleria degli Uffizi di Firenze offre ipervisioni: immagini ad alta definizione dei capolavori delle mostre virtuali, da Botticelli a Cimabue.

3 Il Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino rompe l’isolamento sia su Internet sia sui social. Dal sito si possono visitare le sale ristrutturate. Mentre su Facebook il direttore Christian Greco conduce dei videotour per raccontare gli oggetti della prestigiosa collezione, promuovendo l’hashtag #LaCulturaCura.

4 I Musei Vaticani di Roma

Le meraviglie raccolte all’interno dei Musei Vaticani di Roma non si tirano indietro. Ed eccoli online. Da visitare e andare fieri, comodamente seduti sul divano di casa nel primo weekend di quarantena.

5 Il Louvre di Parigi

Non solo il mondo dell’arte italiana si mette online, ma anche quello della cultura europea e mondiale. A partire dal Louvre di Parigi. Sembrerà di visitarlo dal vivo grazie al tour virtuali. Offre una visione a 360 gradi non solo delle sale espositive e delle gallerie del museo, ma anche della piazza e della facciata esterna del museo, inclusa la sua celebre piramide di vetro.

6 Il British Museum di Londra

Il British Museum di Londra ha circa otto milioni di oggetti nella sua collezione, la metà di questi è visibile nel database online. Si delinea come una carrellata d’arte suddivisa per temi ed epoche, alla scoperta dell’affascinante storia che custodisce ogni opera.

7 Il Prado di Madrid

Il Museo del Prado di Madrid ha deciso di implementare la sua presenza virtuale proprio in occasione delle chiusure per l’emergenza coronavirus. Le opere e gli artisti del museo saranno anche mostrati sotto forma di una linea temporale a più livelli, gestita da un’intelligenza artificiale. La collezione, poi, viene raccontata e descritta dal direttore Miguel Falomir.

8 Il Museo Archeologico di Atene

Le oltre 11mila opere esposte al Museo Archeologico di Atene entrano nelle nostre case, offrendo un tour virtuale nell’affascinante passato greco.

9 L’Hermitage di San Pietroburgo

Lo scrigno dell’Hermitage di San Pietroburgo si svela sul web. Collegandosi al link si possono ammirare gratuitamente i suoi splendidi edifici museali, dal Palazzo d’Inverno di Bartolomeo Rastrelli al Piccolo Ermitage di Jean-Baptiste Vallin de la Mothe.

10 Il Moma di New York

Grazie al Google Art Project, la collezione del Moma, il Metropolitan Museum di New York, è stata digitalizzata e si può visitare proprio come se fosse una galleria multimediale. Gli algoritmi messi a punto da Google hanno permesso di esaminare ed etichettare non solo le opere d’arte, ma anche le fotografie e le opere digitali esposte nella galleria newyorkese. Un incredibile mezzo senza barriere che permette di esplorare i 60 migliori musei del mondo anche attraverso Street View.