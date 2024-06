279 euro per OnePlus Nord CE 4 Lite: ricarica rapida e schermo luminoso

OnePlus ha ufficializzato il lancio del suo nuovo smartphone, il OnePlus Nord CE 4 Lite, promettendo di “rivoluzionare il mercato degli smartphone economici”. Con un prezzo inferiore ai 400 euro, il dispositivo presenta alcune caratteristiche interessanti.

Design e display di OnePlus Nord CE 4 Lite

Il design del OnePlus Nord CE 4 Lite è sobrio ma elegante. Sul retro, il logo del marchio è posizionato al centro, mentre le due fotocamere sono alloggiate verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. La parte anteriore presenta un display con punzone centrato e angoli arrotondati, con bordi piatti.

Uno dei principali punti di forza di questo dispositivo è il suo display. Con uno schermo da 6,67 pollici, il OnePlus Nord CE 4 Lite offre un display Amoled con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120 Hz. Utilizzando la tecnologia Samsung, il display può raggiungere una luminosità massima di 1200 nit, con picchi localizzati a 2100 nit. Inoltre, la soluzione “Aqua Touch” promette una buona reattività del touch screen anche sotto la pioggia.

Prestazioni e fotocamera

All’interno, il OnePlus Nord CE 4 Lite è alimentato da un processore Snapdragon 695 5G, supportato da 8 GB di RAM LPDDR4x. Sebbene il chip non sia nuovissimo, OnePlus assicura che offre prestazioni fluide per l’uso quotidiano. Il dispositivo è in grado di mantenere fino a 26 applicazioni in background senza doverle terminare e garantisce 48 mesi di fluidità del sistema. Lo spazio di archiviazione disponibile è di 256 GB UFS 2.2.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo è dotato di due sensori. Il principale è un Sony Lytia 600 da 1/1.953 pollici con una risoluzione di 50 MP, apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica (OIS). Il secondo sensore è un sensore di profondità da 2 MP, utile per la modalità ritratto. OnePlus sottolinea anche la qualità dello zoom digitale x2.

Batteria e ricarica

Uno dei punti di forza del OnePlus Nord CE 4 Lite è la sua ricarica rapida Supervooc da 80 W, che permette di passare dallo 0 al 100% in soli 50 minuti con la batteria da 5110 mAh. OnePlus promette anche una maggiore durata della batteria, che dovrebbe mantenere l’80% della sua capacità massima per almeno 4 anni.

Altre caratteristiche e disponibilità

Il dispositivo include altoparlanti stereo, jack da 3,5 mm, porta microSD e compatibilità con la rete 5G. Il sistema operativo è OxygenOS basato su Android 14, con due aggiornamenti principali del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza garantiti.

OnePlus Nord CE 4 Lite sarà disponibile in Italia a partire dal 1 luglio al prezzo in promozione di 279 euro. Sarà disponibile in due colorazioni: Super Silver e Mega Blue.