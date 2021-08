5 funzionalità di sicurezza che ogni utente iPhone dovrebbe conoscere

Qualsiasi dispositivo che navighi su Internet ha bisogno di una protezione accurata per evitare che persone esterne vi accedano, causando non pochi problemi. Noti sono i casi in cui varie celebrità hanno subito attacchi informatici, con foto e video privati diffusi per tutto il Web. Molte volte, per prevenire attacchi simili, basta seguire dei piccoli e semplici accorgimenti che possono fare la differenza. In questo articolo vedremo 5 funzionalità dell’iPhone per proteggersi dai malintenzionati, con l’aggiunta di alcuni consigli utili.

Password

Partiamo dalle basi: la password è il dato più sensibile di tutti, perciò avere una password ottimizzata e a prova di hacker aumenta notevolmente il grado di sicurezza del proprio iPhone. Dai dispositivi iOS 12 in poi è presente la possibilità di far generare una password adeguata direttamente al dispositivo, in maniera automatica.

Al momento della registrazione su un sito o su un’app, il nostro iPhone suggerisce una password sicura, che può essere salvata selezionando semplicemente la voce “Utilizza la password sicura”. In alternativa si può cliccare su “Scegli la password” per inserirne una autonomamente. Ricordati che per creare e salvare le password deve essere attivo il portachiavi iCloud.

Molte volte si sottovaluta l’importanza della password, ma impostarne una adeguata, al giorno d’oggi, dovrebbe essere d’obbligo.

Posizione

Molti utenti hanno paura che la loro posizione sia tracciabile da alcune app installate che lavorano in background. I dispositivi con iOS 14 permettono di risolvere questo problema, evitando di fornire la tua posizione esatta. Per fare ciò basta andare su Impostazioni > Privacy > Impostazioni di localizzazione. A questo punto, basta selezionare un’app che ritieni sospetta e disattivare la voce “Posizione esatta”.

D’ora in poi non avrai più sospetti, e potrai utilizzare le tue app preferite senza avere dubbi su un potenziale tracciamento della tua posizione.

Sicurezza della rete

Sempre sui dispositivi iOS 14 è possibile attivare la crittografia dei DNS per migliorare la sicurezza della rete e navigare in sicurezza. In Impostazioni > Privacy > Tracciamento della posizione sono presenti anche altre opzioni per proteggere il proprio dispositivo online quando ci si connette ad una rete locale. È possibile persino impostare un indirizzo IP privato per accedere al WiFi.

Consiglio: Sotto il punto di vista della sicurezza in rete sia iPhone che Android hanno ancora passi da gigante da fare, perciò utilizzare una VPN gratis o a pagamento, specializzate nella sicurezza online, migliora notevolmente il grado di sicurezza del proprio dispositivo quando naviga su Internet.

Dati biometrici

Sappiamo bene che sui dispositivi Apple moderni sono presenti Touch ID e Face ID, col secondo che, secondo la Apple, è sicuramente il più sicuro tra i due. Apple sta rivoluzionando continuamente queste funzionalità per permettere ai propri utenti di sentirsi al sicuro, permettendo di accedere a vari servizi mediante il loro utilizzo. Configurare entrambi è fondamentale per evitare accessi al dispositivo da parte di terzi.

Passcode

Tra gli errori più comuni tra gli utenti iPhone c’è l’errata impostazione del Passcode. Passcode come “123456” sicuramente non garantiscono un livello di sicurezza elevato, perciò è importante impostare un Passcode adeguato. Il consiglio è quello di selezionare un codice alfanumerico per il proprio Passcode andando su Impostazioni > Face ID e Passcode (o Touch ID e Passcode per gli iPhone più vecchi). Adesso basterà andare sulle impostazioni del Passcode e impostare un codice alfanumerico (la migliore tra le tre opzioni, le altre due sono codice numerico e codice a 4 cifre).

Abbiamo visto come semplici accorgimenti siano in realtà fondamentali per garantire la sicurezza del nostro iPhone. Ultimamente la Apple sta rilasciando novità in merito a iOS 15, e queste opzioni potrebbero cambiare o migliorare mano a mano. Per il momento, però, bisogna affidarsi a questi mezzi per sentirsi al sicuro, mettendo da parte la pigrizia per una privacy a prova di hacker.