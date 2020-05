OnePlus starebbe per presentare i suoi primi auricolari true wireless. L’annuncio e il nuovo prodotto dovrebbero arrivare a luglio, data in cui è previsto anche l’arrivo di OnePlus Z, lo smartphone più economico della nuova gamma OnePlus 8 presentata ufficialmente lo scorso mese.



Gli auricolari OnePlus, che vedete nell’immagine qui pubblicata, sono davvero molto simili agli AirPods di Apple. I rendering che pubblichiamo sono basati sul design reale, che quindi non cambierà da qui a luglio.

È senza dubbio un design molto popolare, che ha visto nel tempo molti imitatori, ma che ha un grande vantaggio sostanziale, dovuto alla presenza delle piccole asticelle che permettono ai produttori di integrare i microfoni più vicini alla bocca, così da aumentare la qualità dell’audio trasmesso durante una conversazione.

Se infatti la maggior parte delle cuffie true wireless (qui la nostra guida completa) assicura un buon ascolto musicale, sono poche quelle che riescono a trasmettere l’audio di una chiamata con qualità davvero sodisfacente.

Al momento non è ancora trapelato quale sarà il nome del nuovo prodotto di Oneplus.

