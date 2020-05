Fase 2: la tecnologia di consumo in crescita del 19%

Dopo la parziale riapertura dello scorso lunedì 4 maggio, che ha segnato l’inizio della Fase 2, dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il mercato dell’elettronica di consumo sta dando i primi e importanti segni di ripresa. Tech: nella settimana dal 4 al 10 maggio 2020 le rilevazioni effettuate da GfK sul Retail Panel Weekly fanno registrare una crescita del +19% a valore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con un giro d’affari di oltre 179 Milioni di euro, è stata la settimana con il fatturato più alto da inizio anno.

Questo dato è particolarmente significativo se si considera che è il primo segnale positivo dopo otto settimane di decrescita del mercato: a partire dalla settimana del 15-21 marzo, la tecnologia di consumo era sempre rimasta in area negativa. Durante il lockdown hanno sofferto soprattutto le vendite effettuate nei punti vendita, alcuni dei quali erano rimasti chiusi per diverse settimane. Al contrario, il canale online ha fatto registrate crescite a tre cifre.

Con la Fase 2 la ripresa delle vendite riguarda tutto il mercato italiano. Nella prima settimana di maggio, infatti, il canale online continua a crescere a ritmi sostenuti (+116% a valore), ma risultano in netta ripresa anche i negozi tradizionali (-0,9%) che ritornano quasi allo stesso livello dello scorso anno. Con la fine del lockdown hanno riaperto la maggioranza dei punti vendita (97%) monitorati dal Panel Weekly GfK.

A livello territoriale, l’inizio della Fase 2 è stato particolarmente positivo al Sud e nelle Isole (+9,5%) per le vendite “in store”.

Analizzando il trend dei prodotti Tech più importanti per fatturato,ci sono molti segnali incoraggianti. Continua il trend positivo del comparto IT e Office, che era cresciuto molto anche durante il lockdown per effetto delle nuove abitudini di Home Working e Digital Learning degli italiani. Crescono in particolare i PC Portatili (+154%), i PC Desk (+38%) e i Media Tablet (+61%), con performance positive sia online che offline.

Molto positivo (sia online che offline) anche il settore del Piccolo Elettrodomestico: continuano a salire le vendite di Rasoi (+88%), che già erano cresciuti molto durante il lockdown. In netta ripresa anche le Macchine da caffè, che registrano un +13% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Un’altra categoria che non ha mai smesso di crescere è quella dell’Air Treatment (+88%) trainata dal boom delle vendite dei prodotti per l’Air Cleaning, dispositivi che purificano l’aria di casa eliminano batteri, particelle inquinanti e altre micro-sostanze tossiche.

Tra i prodotti che tornano a crescere dopo alcune settimane di flessione ci sono anche i Frigoriferi (+8,3%), i TV (+4,3%) e le Soundbar (+16,6%). Rispetto allo scorso anno, rimane ancora negativo il trend a valore degli Smartphone (-2,8%), di gran lunga il comparto più importante della Tecnologia di consumo, ma i miglioramenti rispetto alle ultime settimane sono evidenti. La ripresa delle vendite fa ben sperare anche per l’evoluzione del mercato nelle prossime settimane.

