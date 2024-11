A Paris Photo OPPO svela le caratteristiche della fotocamera del Find X8

Al Paris Photo 2024, atteso evento per gli appassionati di fotografia, OPPO, ha presentato la propria visione in ambito fotografico con la proposta “Capture the Beauty of Life with Ease”. A guidare la tavola rotonda è stata Joy Cheng, Director of Imaging Products di OPPO, che ha illustrato le innovazioni della prossima serie Find X8, pensata per portare la fotografia mobile di livello professionale nelle mani di tutti gli utenti. Cheng ha dichiarato che l’obiettivo principale di OPPO è quello di democratizzare la fotografia, permettendo a tutti di catturare immagini di alta qualità con facilità, senza dover affrontare complicazioni tecniche.

Serie Find X8: ritratti professionali

La nuova serie Find X8 introduce una serie di funzionalità evolute, in particolare nella modalità ritratto, che OPPO considera il cuore della fotografia mobile. Grazie a studi approfonditi sull’estetica e le abitudini fotografiche degli utenti, OPPO ha sviluppato il concetto di Atmospheric Environmental Portrait: una modalità che consente agli utenti di catturare immagini suggestive e ricche di atmosfera con pochi e semplici gesti.

Joy Cheng ha spiegato come questa tecnologia renda possibile una resa più naturale delle sfumature di luce e ombra, dei contorni e delle texture. In questo modo, le immagini scattate con Find X8 riescono a raccontare storie uniche, enfatizzando ogni dettaglio con transizioni tonali morbide e colori realistici, anche in condizioni di illuminazione complesse.

La funzione Snap aggiornata e Livephoto

La serie OPPO Find X8 è dotata di una funzione Snap aggiornata. Al contrario delle modalità “Action” tradizionali, che spesso richiedono di cambiare impostazioni e possono compromettere la qualità dell’immagine, questa funzione riconosce i soggetti in movimento e permette di scattare in modo rapido senza perdita di qualità.

A completare l’offerta c’è Livephoto, introdotta con la serie Reno12 e ora migliorata sui Find X8. Questa funzione trasforma immagini statiche in momenti vividi e realistici.

Teleobiettivo e design compatto

La serie Find X8 sarà la prima nella gamma flagship di OPPO a combinare un teleobiettivo ad alte prestazioni con un design sottile e leggero, ideale per una fotografia creativa “dal lontano al vicino”.

“Con Find X8, vogliamo rendere l’imaging una funzione intuitiva e accessibile: basta premere un pulsante per immortalare il momento, senza preoccuparsi di impostazioni o modalità,” ha concluso Joy Cheng.

OPPO: 20 anni di innovazione nell’imaging mobile

L’impegno di OPPO nella fotografia mobile è consolidato da oltre vent’anni di innovazioni. Tra i progressi più importanti ricordiamo:

2014 : introduzione della tecnologia pixel-shifting con OPPO Find 7.

: introduzione della tecnologia pixel-shifting con OPPO Find 7. 2019 : lancio del primo teleobiettivo periscopico.

: lancio del primo teleobiettivo periscopico. 2020 : miglioramenti significativi con il sistema di messa a fuoco omnidirezionale a pieno pixel.

: miglioramenti significativi con il sistema di messa a fuoco omnidirezionale a pieno pixel. 2021 : introduzione del concetto di “10-bit Full-Path Color Management” con la serie Find X3.

: introduzione del concetto di “10-bit Full-Path Color Management” con la serie Find X3. 2022: lancio di stabilizzatori dual-OIS per una fotografia più stabile e dettagliata.

Nel 2023, OPPO ha introdotto il sistema HyperTone Camera, che garantisce un’accurata gestione tonale per immagini con una resa naturale delle luci, ombre e colori.

Con investimenti annui di oltre 13,7 milioni di dollari in ricerca e sviluppo e un team di oltre 1.000 professionisti dedicati all’imaging, OPPO è un vero e proprio pioniere nel settore. A settembre 2024, l’azienda ha raggiunto la quota di 12.900 brevetti legati alla fotografia, consolidando la sua posizione tra i leader mondiali nel settore.

OPPO e la mostra “Dear Life”

Durante Paris Photo 2024, OPPO ha presentato “Dear Life”, una mostra fotografica che celebra la creatività e la diversità attraverso oltre un milione di opere inviate da fotografi di tutto il mondo per gli OPPO imagine IF Photography Awards 2024. La mostra esplora temi come amicizia, tempo e introspezione, dividendo le opere in quattro sezioni principali: Dear World, Dear Time, Dear Friend e Dear Me.

Tutte le immagini esposte sono state scattate con smartphone OPPO, dimostrando come la tecnologia possa essere uno strumento potente per catturare emozioni universali. La mostra include anche il film fotografico annuale, “Dear Life”, che celebra la grandezza della natura e il calore delle relazioni umane.

Secondo Olivella Liu, Global Brand Direct del brand cinese, partecipare nuovamente a Paris Photo testimonia l’impegno dell’azienda nel sostenere il talento e la creatività globale nella fotografia mobile. “Le immagini di questa edizione risuonano con emozioni profonde e universali, trasformando i momenti di vita quotidiana in potenti istantanee,” ha dichiarato Liu.

Conclusioni

L’approccio innovativo di OPPO all’imaging mobile, con la serie Find X8 e le nuove funzionalità come Snap, Livephoto e il teleobiettivo ad alte prestazioni, rende la fotografia mobile sempre più accessibile e creativa. Alla fiera di Paris Photo 2024, OPPO non ha solo presentato le proprie tecnologie, ma ha anche celebrato il lato umano della fotografia, dimostrando come la tecnologia possa unire le persone attraverso immagini che catturano la bellezza della vita.