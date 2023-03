Accordo Master Group – Sailpost: i negozi di telefonia punti di ritiro e spedizione di pacchi e raccomandate

Master Group ha annunciato un’importante partnership con Sailpost, che offrirà significativi vantaggi ai negozi di telefonia affiliati al Gruppo. Grazie a tale collaborazione, infatti, i negozi potranno offrire ai propri clienti servizi di spedizione e ricezione di pacchi e raccomandate direttamente dal punto vendita, diventando un luogo di riferimento importante per la gestione delle giacenze postali di documenti prevalentemente amministrativi.



La partnership consentirà inoltre ai punti vendita Sailpost di accedere ai servizi di Kena Mobile, offrendo ai clienti offerte vantaggiose e servizi di qualità.



L’accordo avrà anche altri vantaggi significativi. Innanzitutto, un aumento del traffico nei punti vendita, poiché i clienti potranno visitarli per ritirare i loro pacchi e, al tempo stesso, scoprire i prodotti e i servizi offerti. Inoltre, i telecom specialist attireranno l’attenzione di nuovi clienti, che si avvicineranno per usufruire del servizio di gestione delle giacenze postali potendo nel contempo aumentare il fatturato complessivo.



Grazie all’accordo, i negozi di telefonia di Master Group e i punti vendita Sailpost potranno diventare senza dubbio ancor più, un punto di riferimento per i propri clienti, offrendo un’esperienza di shopping unica e completa, ha commentato il CEO di Master Group Savino Novelli.