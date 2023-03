Microsoft Copilot, ecco l’intelligenza artificiale che potenzierà Office

È arrivata l’era della guerra delle intelligenze artificiali: una guerra fra compagnia tecnologiche, che stanno cercando di implementare il prima possibile le nuove tecnologie nei propri strumenti. Dopo l’annuncio di Google tocca a Microsoft che ha annunciato il nuovo Copilot.

Microsoft Copilot implementerà il più avanzato sistema di intelligenza artificiale, GPT-4, all’interno delle proprie applicazioni Office, come Word, Excel, PowerPoint, e molte altre. Anche in questo caso l’obiettivo è di aumentare la produttività: per esempio correggendo il testo, scrivendo bozze, analizzando dati, rispondendo alle mail.

Fin qui, e fa strano a dirlo, non c’è nulla che non sia stato visto già in altre implementazioni delle intelligenze artificiali. La vera tecnologia inedita è la cosiddetta Business Chat. Di cosa si tratta?

Grazie a Copilot, Business Chat sarà in grado di combinare una grande serie di dati aziendali, fra cui documenti, presentazioni, email, calendari, contatti e molto altro per generare un documento unico in grado di illustrare l’andamento dell’attività e tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative a essa. Si pone insomma come un nuovo modello di conoscenza, in grado di velocizzare in maniera considerevole il lavoro.

Al momento Copilot è in fase di beta chiusissima: solo 20 persone ne hanno accesso. Tuttavia, una volta finito lo sviluppo, il cambiamento portato da questo e altri strumenti dovrebbe essere epocale.