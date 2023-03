Le prossime Huawei FreeBuds 5 avranno una forma strana [FOTO]

Huawei ha lanciato le sue ultime cuffie di fascia media con in-ear e riduzione attiva del rumore, le FreeBuds 5i, alla fine dello scorso anno, il produttore cinese potrebbe presto svelare nuove cuffie wireless di fascia alta, le Huawei FreeBuds 5.

Ricordiamo che Huawei propone tre gamme principali di cuffie wireless. Se le gamme “Pro” e “i” sono cuffie in-ear, il modello “normale” offre una riduzione attiva del rumore supportata da un formato aperto, senza isolamento passivo.

Tuttavia, la gamma “normale” di Huawei ha finora presentato un design classico con cuffie ad stelo simile a quello offerto da Apple con i suoi AirPods 2 o AirPods 3. Sembra però che il produttore cinese abbia deciso di cambiare drasticamente il design delle sue cuffie per le nuove FreeBuds 5. Sul social network cinese Weibo, una foto che dovrebbe rappresentare la scatola delle cuffie rivela steli molto arrotondati, probabilmente per adattarsi meglio alla forma dell’orecchio dell’utente. Possiamo anche notare ampi slot sulle cuffie che consentono l’integrazione dei microfoni utilizzati per la riduzione attiva del rumore.

Il Caso delle Huawei FreeBuds 5

L’immagine rivela non solo il nome delle Huawei FreeBuds 5 e il loro design, ma anche due caratteristiche: il supporto della specifica Hi-Res Audio Wireless grazie alla compatibilità con il codec audio Bluetooth HWA.

Appuntamento al 23 Marzo

Inoltre, la foto postata su Weibo fa eco a un teaser condiviso da Huawei sullo stesso social network. Possiamo notare una forma arrotondata che ricorda la forma dello stelo delle cuffie, confermando che le cuffie del produttore offriranno davvero questo design originale.

Huawei ha già annunciato che i suoi FreeBuds 5 saranno presentati in Cina il 23 marzo, tra meno di una settimana. Per il momento, non conosciamo ancora le loro caratteristiche complete, così come il prezzo e la disponibilità delle cuffie in Italia.