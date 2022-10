Aggiornamento a One UI 5 e Android 13 per Samsung Galaxy S22 in arrivo entro fine ottobre

Samsung rilascerà l’aggiornamento a OneUI 5 per la serie Galaxy S22 entro la fine di ottobre. La notizia è stata data nel corso della Developer Conference 2022 di Samsung (la conferenza dedicata agli sviluppatori dell’azienda di Seul).



Il firmware include Android 13 e una serie di funzionalità aggiunte, come una maggiore integrazione di Material You, temi dinamici migliorati e una nuova schermata di blocco dinamica, il supporto multiutente per la prima volta su Samsung e nuove gesture multitasking intelligenti (un doppio swipe dal basso verso l’alto per ottenere lo split screen rapido e uno swipe dall’angolo in alto a destra per ottenere la visualizzazione pop-up), il riconoscimento del testo nella Galleria, un Privacy Hub e altro ancora.



L’arrivo di questa versione a ottobre anticiperebbe la distribuzione di Android 13 di un mese rispetto all’aggiornamento OneUI 4, che l’anno scorso era arrivato sulla serie Galaxy S21 a novembre e che, a sua volta, era arrivato quasi un mese più velocemente della OneUI 3.0 per la serie Galaxy S20 a dicembre del 2020.



Samsung ha appena distribuito la OneUI 5 Beta 4 per la serie Galaxy S22 ma non è chiaro si tratti dell’ultima versione prima dell’arrivo del firmware definitivo. La serie Galaxy S22 sarà la prima in linea temporale a ricevere OneUI 5 entro la fine di ottobre.



Samsung rilascerà la roadmap completa del lancio di OneUI 5 entro la fine del mese.

Se volete ripercorrere il keynote ufficiale della Developer Conference 2022 di Samsung potete andare QUI.