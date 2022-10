Netflix: arriva l’abbonamento con pubblicità da 5,49€/mese

Netflix presenta il suo nuovo pacchetto “Base con pubblicità”. Si pagherà solo 5,49 euro al mese per questa opzione presentata come la più conveniente sulla piattaforma SVoD. In cambio, come spiega Numerama, si vedrà la pubblicità visualizzata prima e durante la riproduzione delle nostre serie, film e documentari.

Non si tratta di una sorpresa. Già ad aprile Netflix ha espresso la volontà di integrare gli annunci pubblicitari. Nel frattempo, il colosso dello streaming, alla ricerca di nuovi utenti da sedurre, ha stretto una partnership con Microsoft per gestire la tecnologia che servirà gli annunci. Tuttavia, la società non aveva ancora reso noti i termini di questa nuova offerta. Ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Prezzo, data e contenuti

Ci sono cinque elementi chiave da ricordare sull’offerta supportata dalla pubblicità di Netflix.

Netflix Basic con pubblicità con pubblicità costa 5,49 euro al mese in Italia.

Questo abbonamento sarà disponibile dal 3 novembre 2022 alle 17:00

Gli annunci visualizzati prima o durante il contenuto dureranno tra i 15 ei 30 secondi

È prevista una media di 4-5 minuti di pubblicità per ora di visualizzazione.

Alcune serie e film non saranno disponibili, almeno inizialmente.

Riguardo all’ultimo punto citato, Netflix promette, secondo Numerama, che l’85% del catalogo sarà disponibile tramite l’offerta Essential con pubblicità. Per il resto, Netflix deve riuscire a rinegoziare alcuni contratti con studi che avevano inizialmente firmato per trasmissioni senza pubblicità. Ovviamente, tutti i contenuti originali appartenenti al servizio SVoD non sono interessati da questi diritti.

L’abbonamento Essential con pubblicità offre una qualità video fino a 720p (HD) e Netflix specifica di sfuggita che ora è così anche sul classico pacchetto Base. Tuttavia, il download dei programmi per vederli offline non sarà incluso nella formula.

Oltre all’Italia, Netflix Base con pubblicità sarà disponibile al lancio in Germania, Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Stati Uniti, Spagna, Francia, Giappone, Messico e Stati Uniti.

Pubblicità mirata

Netflix cerca di sedurre gli inserzionisti offrendo loro l’opportunità di rivolgersi a un pubblico ampio e variegato che potrebbero non essere più in grado di catturare sulla televisione convenzionale. Gli annunci pubblicitari possono anche essere scelti come target per paese e per tipo di programma (commedia, dramma, azione, ecc.). Allo stesso modo, le emittenti potranno anche impedire la visualizzazione di alcuni annunci pubblicitari prima di un film che contiene scene incompatibili con l’immagine che si vogliono dare.

Inoltre, gli annunci in questione non possono essere trasmessi come talvolta accade ad esempio su YouTube. Bisognerà guardarli per intero. D’altra parte, Numerama indica che i profili dei bambini non avranno pubblicità.