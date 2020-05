Assistenza Motorola più vicina con gli uffici postali

Motorola rafforza il suo servizio di assistenza consentendo di consegnare e ritirare gli smartphone e i dispositivi che necessitano di riparazione in uno degli oltre 12mila uffici postali italiani. Sarà poi consegnato al service provider nazionale Service Trade Spa, che si occuperà della riparazione.

«Tutta la nostra comunità è stata colpita dall’emergenza sanitaria che ha creato difficoltà senza precedenti; ogni abitudine privata e professionale è stata stravolta. Con questa iniziativa, Motorola vuole contribuire ad aiutare le persone a mantenere la continuità con le azioni quotidiane come comunicare, lavorare, essere in contatto con gli altri», afferma Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola. «Offrire un’assistenza comoda ed efficiente nonostante le restrizioni del momento significa salvaguardare la sicurezza delle persone; il lockdown ha reso ancora più evidenti le difficoltà di spostamento per chi non abita in grandi centri, per questo abbiamo deciso di creare un nuovo servizio che renderà più facile l’accesso al nostro post-vendita, anche dopo questo difficile momento».

Per usufruire del servizio, è sufficiente accedere al sito di Motorola Italia all’interno della sezione Assistenza e inviare una richiesta compilando il form disponibile nella pagina Assistenza e Riparazione. L’utente riceverà una prima e-mail con le istruzioni necessarie per consegnare i prodotti presso l’ufficio postale selezionato. Ne riceverà poi una seconda e-mail con la presa in carico della richiesta e un link per monitorare lo stato dell’operazione fino al ritiro del prodotto riparato presso il medesimo ufficio postale da cui è stato spedito.