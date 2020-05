Green influencer: la top ten made in Italy

Non solo moda, viaggi, cucina e bellezza attirano le attenzioni, a colpi di selfie, ma anche il mondo della natura e dell’ecosostenibilità. Tanto da avere un entourage di green influencer degni di nota. Dal sex simbol Alessandro Gassman all’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, scopriamo la top ten dei più quotati green influencer italiani del 2019, in attesa di scoprire presto quelli del 2020.

1 Alessandro Gassman

Alessandro Gassman è incoronato top green influencer del 2019. Il suo impegno è dimostrato ogni settimana su Twitter dove racconta le storie di eroi dell’ambiente con l’hashtag #GreenHeroes.

2 Lisa Caselli

Lisa Casali vince nella categoria “Cibo Sostenibile”. Oltre che green influencer, è scienziata e cuoca di ricette che mirano a ridurre l’impatto ambientale, con il suo blog promuove uno stile di vita green.

3 Alfonso Pecoraro Scanio

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde ed ex Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si aggiudica il podio nella categoria “Circular Economy”.

4 Tessa Gelisio

Vincitrice della categoria “Lifestyle” è Tessa Gelisio. È la fondatrice di forPlanet Onlus, associazione che sviluppa progetti per contrastare il deterioramento degli ecosistemi naturali.

5 Luca Talotta

Per la “Mobilità Sostenibile” il top green influencer è Luca Talotta, che affianca l’attività digitale a quella giornalistica.

6 Lucia Cuffaro

Menzione speciale per la “Circular Economy” tocca a Lucia Cuffaro, Presidente del Movimento per la Decrescita Felice che online e offline si dedica alla divulgazione di riflessioni sulla riduzione degli sprechi.

7 Lorenzo Lombardi

Lorenzo Lombardi riceve la menzione speciale “Cibo Sostenibile”. Autore e divulgatore televisivo e Web, è fondatore e direttore del programma televisivo “Vegan is Better”.

8 Camilla Mendini

A Camilla Mendini va la menzione speciale per il “Lifestyle”. La designer si occupa su YouTube e Instagram di moda sostenibile. Dal 2017 cura il progetto “Carotilla Goes Sustainable”.

9 Andrea Bertaglio

Menzione speciale anche per Andrea Bertaglio, giornalista specializzato in temi ambientali che da qualche anno sta focalizzando il suo lavoro sulla mobilità elettrica e sostenibile.

10 Valentina Nonna

Chiude la top ten dei green influencer nostrani Lucia Valentina Nonna (@labalenavolante) che sul blog “La Balena Volante” e su Instagram condivide ricette, viaggi e scelte quotidiane in chiave green.