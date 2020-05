Unieuro, nuove offerte del giorno (ben 68) con sconti e promozioni

Non si fermano le Offerte del Giorno di Unieuro, che propongono quotidianamente promozioni e sconti su una settantina di prodotti.

Cellulari, smartphone, Tv, frigoriferi, lavastoviglie, ferri da stiro, smartwatch e scope elettriche, insomma tutto quello che può servire in una casa, con sconti che vanno dal 10 al 50%. Considerati i prezzi a cui sono stati messi in vendita alcuni prodotti si possono chiaramente leggere sul sito di Unieuro i primi “esauriti”. In tal caso gil utenti hanno a disposizione un pulsante “notifica disponibilità”: basta inserire la propria mail per ricevere una comunicazione quando l’articolo sarà nuovamente presente fra le offerte.

Parlando di smartphone segnaliamo la presenza dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro (-16%) e del Realme 5 a 149 euro (-25%), due modelli che stanno avendo un ottimo successo commerciale.

Alcuni prodotti inseriti nell’Offerta del Giorno Unieuro fanno parte anche dei Samsung Days, come segnala un’apposita bandierina sul sito. Si tratta di un’altra promozione questa volta però dedicata ai soli device della casa coreana.

Come sempre, a seconda del prezzo e dell’articolo scelto, una volta giunti nel carrello è possibile trovare altre promozioni, che vanno dalla consegna gratuita all’installazione gratuita (soprattutto nel caso dei grandi elettrodomestici), fino alla possibilità di pagamento a rate.

Per consultare tutte le offerte del giorno potete navigare a questo indirizzo.