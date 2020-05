Unieuro ha lanciato i Samsung Dream Days che, come sottolinea nella sua home page l’insegna di Forlì, offre «otto giorni di sconti da sogno su una miriade di prodotti Samsung».

Il colosso sudcoreano, come ben noto, copre un po’ tutti i settori dell’elettronica di consumo e permette così a Unieuro di compilare un’offerta completa e allettante da tutti i punti di vista.

I Samsung Dream Days spaziano dagli smartphone agli elettrodomestici per la cucina, dai tablet agli accessori, dai Tv agli smartwatch. Insomma, davvero un po’ di tutto quello di cui il consumatore può necessitare.

E questa volta, gli sconti sono veramente sconti: lavatrici al 50%, custodie per telefonini a -90%, Tv Led a -40%. Se avete bisogno di uno di questi prodotti sarà il caso diate un’attenta sfogliata al volantino.

Ogni prodotto, a seconda del suo prezzo, può poi portare in dote una promozione dedicata: è il caso di alcuni Tv per i quali è proposta un’assistenza aggiuntiva di 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi. Oppure per alcuni elettrodomestici c’è l’installazione gratuita.

Se volete scorrere tutti i prodotti in promozione nel catalogo Samsung Dream Days, potete navigare QUI. La promo ha validità fino al 18 maggio.