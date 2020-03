Coronavirus, Sky Arte disponibile in streaming per tutti

Da oggi Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. La top selezione del palinsesto è ora fruibile in streaming gratuito a chiunque, ventiquattro ore su ventiquattro.

Sky ai tempi del coronavirus

Sky ha dato il via a due iniziative di solidarietà per l’emergenza Coronavirus italiana. Ha aperto la sua programmazione agli abbonati fibra e satellite fino al 3 aprile (offrendo la possibilità di fruire pacchetti diversi da quelli che si pagano). E ha creato un fondo per le donazioni alla Protezione Civile. Ha anche rimesso a disposizione la gettonata serie Game of Thrones on Demand e su NowTv. E ora lancia Sky Arte in streaming per tutti.

Da oggi Sky Arte per tutti

“Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. Con queste parole, riportate nel comunicato stampa, da oggi mercoledì 25 marzo si potrà “viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, intrattenersi con film d’arte e di vedersi gli scenografici documentari girati nel cuore del nostro Paese». Come? Sul sito dedicato.

#iorestoacasa con Sky Arte

“Sky Arte – visibile a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma – propone in streaming una selezione del meglio dei propri programmi dedicati al patrimonio culturale e artistico d’Italia” riporta il comunicato. Nel palinsesto tante proposte per riscoprire la grande bellezza italiana. Da Sette Meraviglie, la serie alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, ai film d’arte originali che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. Un tuffo nell’arte, sulla scia dell’apertura virtuale dei musei più belli di Italia e del mondo.