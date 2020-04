Huawei Freebuds 3: un aggiornamento porta la trasmissione Bluetooth a doppio canale

Un aggiornamento in via di distribuzione in Italia dedicato agli auricolari Huawei FreeBuds 3 sta per aggiungere una funzione molto importante.

Si tratta delle trasmissione Bluetooth a doppio canale isocrono: tale modalità consente a due cuffie di ricevere i canali audio sinistro e destro direttamente dallo smartphone. Nella maggior parte degli auticolari, invece, lo smartphone parla con un solo auticolare, il cosiddetto master, che poi è deputato a trasferire i dati al secondo della coppia.

I vantaggi sono molteplici: innanzitutto la comunicazione diretta tra il dispositivo e le due cuffie avviene senza il rischio di interferenze.

Inoltre, la modalità di trasmissione isocrona a doppio canale ha una latenza ultra-bassa (fino a 190 ms), caratteristica particolarmente apprezzabile per chi gioca e desidera un feedback acustico immediato e un’esperienza maggiormente coinvolgente.

L’aggiornamento del firmware delle Freebuds 3 include le seguenti modifiche (changelog).



• Il dispositivo ora supporta la trasmissione isocrona a doppio canale Bluetooth tramite Bluetooth.

• Migliora il coefficiente di successo della ricarica.

• Migliora la stabilità della connessione Bluetooth.

Il nuovo aggiornamento per le Huawei FreeBuds 3 viene fornito con la versione 1.9.0.522 che un peso di 2.01 MB.