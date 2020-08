OnePlus Nord, uscito poco più di un mese fa (qui la nostra videorecensione), sta per ricevere il suo terzo aggiornamento software. OxygenOS viene portato alla versione 10.5.5 e porta con sè miglioramenti che riguardano la precisione del colore e la chiarezza della fotocamera macro, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione del sensore principale e una serie di bugfixing e migliorie.



Dal log delle modifiche si evince anche il miglioramento dell’interfaccia di regolazione del volume e la risoluzione di un problema che causava il riavvio improvviso dello smartphone.

Inoltre, OnePlus Notes non viene più tenuto costantemente in esecuzione in background.

Il consumo energetico generale di OnePlus Nord è stato ridotto e l’esperienza di ricarica è migliorata, anche se non ci sono indicazioni precise in relazione a specifici interventi.

