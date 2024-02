Gli ultimi modelli di cuffie Samsung potranno tradurre le conversazioni in tempo reale

Con il Galaxy S24, Samsung ha introdotto Galaxy AI, una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, la traduzione in tempo reale che permette di capire cosa ci viene detto in una lingua diversa. Questa caratteristica arriva ora su alcuni modelli di cuffie wireless del marchio.

I Galaxy Buds ricevono la traduzione in tempo reale

Martedì 13 febbraio, tutti i possessori in India di Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Buds FE hanno ricevuto un’e-mail da Samsung che li informa dell’arrivo imminente della traduzione e interpretazione dal vivo tramite un aggiornamento delle cuffie.

Si tratta della funzione Live Translate, già disponibile sull’applicazione Galaxy Phone del Galaxy S24. Quest’ultima permette di scaricare “pacchetti lingua” per tradurre le parole del tuo interlocutore durante una chiamata. L’aggiornamento delle cuffie consente di utilizzarle come microfono durante le telefonate.

Nella sua email, Samsung descrive come funziona: “Gli utenti parlano direttamente nel microfono delle cuffie Buds e la loro voce tradotta sarà ora disponibile tramite la serie Galaxy S24, consentendo una conversazione quasi naturale tra due persone che tengono ciascuna uno smartphone della serie Galaxy S24 e gli auricolari Galaxy Buds, eliminando la necessità di prendere il telefono e gestire la traduzione delle conversazioni.”

I pro e i contro della traduzione dal vivo sulle cuffie Samsung

La funzione funziona anche se indossi le cuffie e passi il tuo smartphone alla persona con cui stai parlando. Ciò che dici verrà captato dal microfono degli auricolari e tradotto sullo schermo del tuo Galaxy S24. Il vantaggio è che in questo caso non è necessaria alcuna connessione Internet, mentre Live Translate ne richiede una per le telefonate. Devi solo ricordarti di scaricare in anticipo il pacchetto lingua.

Secondo quanto specificato da Android Central, la funzionalità è disponibile per il momento solo in India, ma dovrebbe arrivare presto anche in altre regioni del mondo. Inoltre, sappiamo che Galaxy AI sarà disponibile sul Galaxy S23 quest’estate.

Tuttavia, poiché la traduzione dal vivo richiede prestazioni NPU significative, alcuni modelli potrebbero non essere in grado di eseguire questa traduzione in tempo reale.

Galaxy Buds 3 Pro in arrivo?

Le fughe di notizie hanno rivelato che Samsung rilascerà i Galaxy Buds 3 Pro nella seconda metà di quest’anno, in concomitanza con il lancio del Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Logicamente, presenteranno un sistema a doppio altoparlante in ciascun auricolare, oltre alla riduzione attiva del rumore. Tuttavia, potrebbero avere pulsanti fisici e non touch, come indicato da alcune indiscrezioni.

I Galaxy Buds 3 Pro potrebbero essere i primi a beneficiare di questa nuova tecnologia di traduzione in tempo reale.