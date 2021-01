Amazfit GTR 2e e GTS 2e: orologi eleganti con autonomia di un mese

In occasione del CES 2021 in edizione virtuale, Amazfit ha presentato due nuovi smartwatch: Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e. Come i modelli a cui si ispirano, la principale differenza tra i due orologi risiede nel formato, il primo è quadrato, il secondo è rotondo.

Entrambi assumono l’aspetto di eleganti modelli dal design particolare, con cassa in alluminio e cornici sottili attorno allo schermo. Il display è per il resto identico ai precedenti con un formato quadrato da 1,65 pollici e una risoluzione di 341 pixel per GTS 2e oltre a GTR 2e con schermo rotondo da 1,39 pollici.

Monitoraggio completo della salute

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, i due orologi sfruttano un sensore ottico BioTrackerTM 2 PPG per misurare la frequenza cardiaca e una misurazione SpO2 per l’ossigenazione del sangue. Sono anche in grado di monitorare la qualità del sonno, il livello di stress e gli allenamenti con 90 sport disponibili.

È proprio sull’autonomia che Amazfit sembra aver fatto grandi passi in avanti. Mentre GTS 2 e GTR 2 erano già particolarmente resistenti, i nuovi modelli arrivano fino a 45 giorni di utilizzo.

Uscita e prezzo

Entrambi i modelli saranno lanciati in Italia durante il mese di gennaio al prezzo di 129,90 euro.