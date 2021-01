Roomba i3+, l’evoluzione del robot aspirapolvere continua

iRobot presenta oggi un nuovo robot aspirapolvere, ancora più intelligente, ancora più innovativo. Si chiama Roomba i3+ e amplia la gamma di prodotti smart e con sistema di svuotamento automatico del brand, leader nel settore.

La presentazione

“Le esperienze di pulizia innovative sono state e saranno sempre fondamentali per la nostra gamma di prodotti”, ha esordito Keith Hartsfield, vice presidente esecutivo e responsabile di prodotto di iRobot, nel presentare il nuovo Roomba i3+. “Abbiamo una comprovata esperienza nella progettazione di dispositivi che facilitano la vita dei consumatori. Roomba i3+ amplia il nostro portfolio, per garantire non solo elevate prestazioni e qualità di pulizia. Ma anche una maggiore personalizzazione e controllo da parte di iRobot Genius. La nostra piattaforma consente a Roomba i3+ di evolversi nel tempo, offrendo ai clienti nuovi modi per pulire le loro case”.

Roomba i3+ in azione

Il nuovo Roomba i3+ pulisce in modo mirato e logico, secondo un percorso lineare ed ordinato, che gli permette di navigare in più stanze all’interno della casa. Si muove su qualsiasi genere di pavimento e superficie, moquette o tappeti inclusi. E se la batteria si esaurisce, torna automaticamente alla base di ricarica e, una volta rigenerato, riprende la pulizia dal punto in cui l’aveva interrotta, fino al completamento del lavoro.

Roomba i3+ nel dettaglio

Simile ai modelli iRobot Roomba i7+ e Roomba s9+, il nuovo Roomba i3+ è dotato di Clean Base Automatic Dirt Disposal per lo smaltimento automatico dello sporco. In questo modo gli utenti non devono preoccuparsi di svuotare ogni volta il serbatoio raccogli-polvere o preoccuparsi che il robot non finisca il ciclo di pulizia. A pensarci è la Clean Base, che oltre a funge anche da stazione di ricarica, può contenere l’equivalente di 60 giorni di sporco raccolti quotidianamente dal Roomba. Una volta aspirato dalla Clean Bease, poi, lo sporco finisce nel sacchetto AllergenLock, che utilizza quattro strati di materiale allergenico capace di intrappolare il 99% di pollini e muffa

Quando il ciclo di pulizia è smart

Roomba i3+ esegue un ciclo di pulizia che, diviso in 3 fasi, è estremamente efficace. Il segreto? Due spazzole in gomma multi-superficie che lavorano insieme per pulire ogni centimetro del pavimento. In più, dispone di una spazzola laterale per la pulizia dei bordi appositamente progettata per entrare negli angoli, e raggiunge una potenza di aspirazione 10 volte superiore ai modelli della serie 600. Utilizzando la tecnologia brevettata Dirt Detect, riconosce, poi, dove si accumula lo sporco più ostinato e concentra la pulizia in quelle aree specifiche.

Oltre la tecnica, il design

Le alte performance del dispositivo non trascurano il design. Roomba i3+ è compatto, leggero e ha la scocca superiore caratterizzata da una particolare texture che consente di mantenere la superfice del robot più pulita, riducendo al minimo anche le impronte. Mentre il cerchio luminoso che definisce il perimetro del tasto “Clean” non emette luce fino all’accensione del robot, così, quando non attivo, non si confonde con l’ambiente.

Il quid che fa la differenza

L’app iRobot Home, implementata con la nuova piattaforma iRobot Genius Home Intelligence e IFTTT Connect, consente agli utenti di ottenere il massimo delle prestazioni da Roomba i3+, per un’esperienza di pulizia altamente personalizzata. L’Intelligenza Artificiale all’avanguardia e la capacità di apprendimento permettono al robot aspirapolvere di imparare a riconoscere sempre meglio la casa nella quale si trova, per migliorare di volta in volta il proprio lavoro. Per esempio, Roomba i3+ offre suggerimenti personalizzati tramite l’app, come impostare routine consigliate in base agli orari scelti nel passato o incrementare le pulizie durante le stagioni delle allergie .