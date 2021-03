Amazfit T-Rex Pro ufficiale il nuovo smartwatch rugged

Il produttore cinese di smartwatch Huami ha svelato un nuovo smartwatch che va ad aggiungersi alla sua gamma di prodotti. Il nuovo Amazifit T-Rex Pro è una versione aggiornata del T-Rex dello scorso anno che punta ad offrire un’esperienza robusta, proprio come il suo predecessore.

Huami afferma che l’Amazfit T-Rex Pro può resistere a condizioni estreme ed è perfetto per gli avventurieri e le persone che vogliono vivere esperienze in condizioni meteorologiche avverse. L’orologio ha superato 15 test di livello militare, sopporta temperature dai 70° ai -40° e vanta anche una resistenza all’umidità fino a 240 ore, attacchi ai danni da alcali o sale fino a 96 ore, resistenza alla neve e resistenza agli urti.

Presente un display Amoled HD da 1,3 pollici con risoluzione dello schermo di 360×360 pixel a cui è abbinato un cinturino in silicone delicato dal “design traspirante” per garantire che rimanga asciutto e confortevole.

Sono quattro i GPS per una navigazione accurata e con una classificazione di 10 ATM per la resistenza all’acqua fino a una profondità di 100 metri. In termini di sensori, sfrutta un sensore ottico della frequenza cardiaca, un sensore di accelerazione a 3 assi, un sensore giroscopio, un sensore di luce ambientale e un altimetro barometrico. Il monitoraggio della frequenza cardiaca avviene 24 ore su 24 così come la qualità del sonno.

Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive e viene fornito con un nuovo algoritmo di riconoscimento dell’allenamento ExterSense che, secondo l’azienda, può rilevare automaticamente otto modalità sportive e registrare i dati di allenamento corrispondenti.

Lo smartwatch racchiude una batteria da 390 mAh che, secondo il produttore, garantisce una durata fino a 18 giorni con una singola carica. Amazfit T-Rex Pro funziona su Bluetooth 5.0 BLE ed è compatibile con dispositivi con Android 5.0+ e iOS 10.0 e versioni successive.

Prezzi e disponibilità

Disponibile in tre colori: Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue, lo smartwatch è disponibile per l’acquisto su Amazon, nei punti vendita Euronics e sullo store ufficiale ad un prezzo di 169,90 euro