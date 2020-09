Tutti i numeri di Alexa in Italia

Pare che l’assistente vocale di Amazon, Alexa, sia davvero infaticabile. Il big dell’ecommerce ha appena comunicato alcuni dati che testimoniano l’alto gradimento degli italiani per l’intelligenza artificiale made in Seattle. Ad esempio sono state quasi due milioni le volte che nel corso di quest’anno gli utenti si sono rivolti ad Alexa per ottenere ricette e videoricette. Non si contano le volte in cui è stato impostato un timer: Amazon riferisce un più che esplicativo “decine di milioni di timer“. Circa tre i milioni di prodotti, invece, sono stati inseriti negli ultimi dodici mesi da Alexa nelle nostre liste della spesa.

Se poi contiamo i brani musicali, sappiate che Alexa nell’ultimo anno ha riprodotto in totale nel Belpaese un corrispettivo di 13mila anni di musica ininterrottamente nelle nostre case. E, a proposito di casa, sono state mediamente 2 milioni di volte al giorno che Alexa è stata chiamata a gestire i sistemi di illuminazione.

La fortuna di Alexa non è dovuta al solo l’impegno di Amazon. Vi concorre anche il lavoro di numerosi sviluppatori terzi – la community italiana ssupera oggi i 50mila membri – che dal suo debutto due anni fa hanno realizzato migliaia di skill, di cui 466 dedicate a rendere più intelligenti le nostre abitazioni. Sul fronte hardware si contano, spiega Amazon, oltre 100mila prodotti per la smart home controllabili via voce grazie ad Alexa realizzati da 9.500 brand: termostati, interruttori, altoparlanti, telecamere, videocitofoni, lampadine, prese smart…

«Amazon ha introdotto Alexa e i dispositivi Echo in Italia il 23 ottobre del 2018 e sin dal momento del lancio la risposta dei clienti si è dimostrata eccezionale», spiega Gianmaria Visconti, Alexa Country Manager in Italia. «L’utilizzo di soluzioni per la casa intelligente attraverso il controllo vocale di Alexa è stato particolarmente apprezzato: abbiamo infatti notato che il livello di adozione da parte dei clienti in Italia di prodotti di domotica che possono essere gestiti con Alexa è fra i più alti al mondo. Sono infatti sempre di più i dispositivi controllabili attraverso Alexa, come ad esempio termostati, tapparelle, lampadine, prese smart e molti altri».