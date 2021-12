Amazon Music Unlimited offre la qualità HiFi gratis per 3 mesi

Molti di voi stanno aspettando l’arrivo dell’offerta HiFi di Spotify. Tuttavia, sembra che il servizio musicale stia ancora prendendo tempo quando la maggior parte dei suoi concorrenti ha già fatto il grande passo e offre decine di milioni di titoli in qualità CD, o anche di più. È il caso di Amazon Music Unlimited che di recente ha unito le sue offerte per proporre un catalogo e un unico abbonamento, con attualmente una prova gratuita di 3 mesi.

Che cosa è Amazon Music Unlimited?

Oltre 75 milioni di brani da ascoltare in qualità CD o superiore

Accessibile su molti dispositivi

In modalità online o offline

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è gratuito per i primi tre mesi per i nuovi clienti. Il prezzo scenderà poi a 9,99 euro al mese se si vuole mantenere il servizio dopo il periodo promozionale ma non è vincolante e può quindi essere disdetto in qualsiasi momento. L’offerta è valida fino al 10 gennaio 2022.

Il catalogo di Amazon Music Unlimited è a dir poco gigantesco. Con oltre 75 milioni di titoli musicali illimitati e senza pubblicità, la scelta è incredibile. Puoi persino utilizzare Amazon Music come piattaforma Podcast. Naturalmente, tutto questo è accessibile senza pubblicità. L’applicazione ha anche una modalità offline che consente di fare il download dei brani preferiti se non si dispone di una connessione Internet.

Questa offerta individuale è gratuita per i primi tre mesi, senza impegno, è quindi possibile terminare l’abbonamento quando si vuole, proprio come Amazon Prime Video.

Ovviamente l’applicazione è compatibile con un buon numero di piattaforme: computer (Windows, macOS o Linux) ma soprattutto dal cellulare (Android o iOS) e dai dispositivi del brand che eseguono Amazon Fire TV, Amazon Echo o in alcune auto compatibili con il controllo vocale.

Ma il grande contributo di questo abbonamento riguarda l’accesso a milioni di titoli in audio HD per la maggior parte in qualità CD (44,1 kHz/16 bit). Alcuni titoli sono addirittura in qualità Ultra-HD, codificati a 24 bit fino a 192 kHz e quindi senza perdita di qualità, ovvero il famoso standard lossless. E’ necessario avere un auricolare o un dispositivo progettato per fornire audio ad alta risoluzione e sfruttarlo al meglio. Amazon offre persino di provare migliaia di titoli in Dolby Atmos e Audio 360 consentendo un’immersione sonora ancora maggiore se si dispone dell’attrezzatura compatibile.