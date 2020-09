Amazon Prime Day 2020, super offerte il 13 e il 14 ottobre

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre torna Amazon Prime Day, due giorni di forti sconti su oltre un milione di prodotti di ogni tipo: 48 ore (dalla mezzanotte di lunedì sera alla mezzanotte di mercoledì) nei quali i clienti Amazon Prime potranno fare anche incetta di regali, visto l’avvicinarsi del Natale, oppure semplicemente togliersi qualche sfizio.

Amazon ha pensato anche ai clienti Prime più impazienti. Da oggi fino a lunedì 14 ottobre sul Marketplace saranno presenti promozioni nelle categorie giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina, dispositivi Amazon.

E se non siete clienti Amazon Prime potrete diventarlo iscrivendovi qui. Avrete 30 giorni di tempo – e quindi potrete godere degli sconti del Prime Day – per valutare il servizio in tutta libertà. Vi ricordiamo che i clienti Prime godono di numerosi servizi fra cui: spedizioni gratis su tantissimi prodotti, accesso al servizio di streaming Tv Amazon Prime Video, l’accesso a 2 milioni di brani musicali di Amazon Prime Music, la possibilità di archiviare sul cloud di Amazon un numero infinito di foto dallo smartphone, leggere una selezione di ebook gratuiti fra quelli compresi in Amazon Prime Reading e altro ancora.

Non è tutto. Amazon Prime Day corre in aiuto delle piccole e medie imprese – categoria fra le più danneggiate dall’emergenza Covid – offrendo un buono promozionale di 10 euro ai clienti Prime che spenderanno da oggi fino al 12 ottobre almeno 10 euro su una selezione di prodotti di pieccole o medie imprese. Il bonus dovrà essere utilizzato nel Prime Day.

«Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede», afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. «Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano».

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia

Le offerte attive già da oggi

A partire da oggi, i clienti Prime possono accedere in esclusiva già a queste offerte anticipate: