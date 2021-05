Amazon Show Mode porta Alexa sui PC di Lenovo

Show Mode apre le porte dei PC ad Alexa, consentendone un’esperienza d’uso simile a quella cui siamo abituati con gli smart speaker e, in particolare, con gli Echo Show dotati di display. Al momento in esclusiva su una selezione di dispositivi Windows 10 Lenovo Yoga, IdeaPade ThinkPad, permette di interagire con l’intelligenza artificiale di Amazon via voce, semplicemente dicendo “Alexa, apri Show Mode” o cliccare sul pulsante “Show Mode” nella app di Alexa sul PC.

Show Mode supporta molte delle funzioni di Amazon Alexa e consente di chiederle informazioni su diversi argomenti, provare ricette, giocare, fissare appuntamenti, creare liste di attività, farvi leggere il vostro audiolibro preferito con Audible e tanto altro fra cui controllare i dispositivi per la smart home o chiamare via Drop-In.

“Siamo entusiasti di poter portare la ricca esperienza di Alexa sui PC”, ha commentato Aaron Rubenson, Vice President Alexa Voice Service and Alexa Skills. “Gli utenti apprezzano il fatto che Alexa sia sempre accessibile. Con Show Mode, Alexa aiuta a rendere ancora più versatili e adattabili i PC, consentendo esperienze più ricche in tutta la casa o in qualsiasi alto luogo in cui l’utente scelga di portare il proprio dispositivo”.

Show Mode è attualmente disponibile su una selezione di PC Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad con Alexa integrata e Windows 10 ma sarà disponibile su altri modelli di PC nel corso di quest’anno.