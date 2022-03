Anche su Samsung Galaxy S10 e i Note 10 arriva la One UI 4.1 (Android 12)

Aggiornamenti sempre più puntuali e inclusivi quelli di Samsung. A gennaio, le serie Galaxy S10 e Note 10 ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 4.0, basata su Android 12. Samsung sta ora lanciando la 4.1, una leggera evoluzione della One UI 4, che contiene anche la patch di sicurezza di marzo. Sono interessati i Galaxy S10, S10e, S10 Plus, Galaxy Note 10 e Note 10+, ma anche le versioni 5G di questi modelli.



Un applauso quindi a Samsung che sta aggiornando anche dispositivi di tre anni fa. Secondo SamMobile, il rilascio sarebbe iniziato in Europa passando prima per la Svizzera.

One UI 4.1: le novità

La nuova versione porta nuove interessanti funzionalità agli smartphone Galaxy. Queste includono Google Duo Live Sharing, Smart Widgets o una nuova versione della tastiera Samsung. L’azienda ha aggiunto anche le funzioni di fotoritocco, a cominciare da Reflection Eraser e Shadow Eraser, che consentono di cancellare i riflessi e le ombre indesiderate da un’immagine. Non manca la possibilità di condividere le credenziali Wi-Fi tramite Quick Share, o miglioramenti all’app Samsung Health. Sul fronte della fotocamera, è stata migliorata la resa dei ritratti in condizioni di scarsa illuminazione.

L’update a One UI 4.1 integra la patch di sicurezza Android di marzo che corregge i bug. Per chi possiede uno di questi modelli, può verificare manualmente se l’aggiornamento è disponibile andando su “Impostazioni” e poi su “Aggiornamento software”.