Annunciati l’Oppo K10 5G e K10 Pro

Il mese scorso Oppo aveva lanciato lo smartphone K10, e ora sono in arrivo le sue versioni avanzate: l’Oppo K10 5G e K10 Pro. Per il momento il lancio è previsto in Cina, ma è possibile una futura versione internazionale.

Oppo K10 5G

Il K10 5G si presenta come lo smartphone a prezzo più modesto della coppia, ma dalle specifiche comunque molto valide. Il chipset utilizzato dal telefono è il Mediatek Dimensity 8000 Max, che offre performance superiori al K10 di base, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Il display LCD misura 6,59 pollici con refresh rate di 120 Hz. Posteriormente ci sono tre fotocamere: principale da 64 MP, ultrawide da 8 MP e macroscopica da 2 MP. Sull’altro lato c’è una fotocamera per selfie da 16 Megapixel.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica veloce da 67 W. Caratteristica speciale, presente anche sull’altro modello, è uno speciale feedback tattile sviluppato da Razer che evoca la sensazione di una tastiera meccanica durante la digitazione sul display.

Oppo K10 Pro

Il K10 Pro, lo smartphone dal prezzo più elevato dei due, vanta di un chip Snapdragon 888. Anche in questo caso è accoppiato con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria. Lo schermo è un OLED FHD+ di 6,59 pollici con refresh rate di 120 Hz.

La fotocamera invece possiede specifiche più contenute. Sul retro ci sono tre lenti: una principale da 50 MP, una ultrawide da 8 MP e una macroscopica da 2 MP. Frontalmente invece c’è una selfie cam da 16 MP.

Infine la batteria è anch’essa da 5.000 mAh, con ricarica veloce questa volta da 80 W. Come anticipato, presenta anch’esso il sistema di feedback tattile sviluppato da Razer.

Gli smartphone sono entrambi disponibili in due colori, blu e nero. Il prezzo iniziale dell’Oppo K10 5G è di CNY 1.999, ovvero circa 290€, mentre il K10 Pro costerà CNY 2.499, cioè attorno ai 360€.